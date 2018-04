© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Ormai Loredana e io ci siamo lasciati, e io non voglio neanche sentirla al telefono, almeno adesso, Ma, se tra noi è finita, non è per Romina. Loredana se ne è andata lo scorso dicembre per fatti suoi”. Cosìsu: “lo penso – riporta “DiPiù” - che il carattere di Loredana e il mio carattere siano incompatibili. Non solo: io penso che questa incompatibilità di carattere possa essere stata anche la causa del mio infarto.LEGGI ANCHE ----> Al Bano e Romina di nuovo insieme Ma, sia ben chiaro, non sto accusando Loredana (…) Anche quando mi stavo riprendendo dall'infarto Loredana ha fatto una cosa che mi ha dato molto fastidio: si è scattata una foto con me, convalescente, mentre ci davamo un bacio, e l'ha pubblicata su Internet. Ma io dico: "Perché? È un fatto privato, non mostrarlo in giro!"…”.Lui ha anche cercato di mettere pace fra la Lecciso e la sua ex Romina Power: “Loredana ha querelato Romina? Fatti loro. lo ho fatto del mio meglio per portare armonia fra le persone che sono, o sono state, importanti nella mia vita. Ma non sempre ci sono riuscito”.