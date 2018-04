Al Bano, Loredana Lecciso e l'infarto: l'ira di Monica Setta a Pomeriggio 5

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si torna a parlare del triangolo più famoso d'Italia e vengono mandati in onda alcuni stralci dell'intervista a Loredana Lecciso a Domenica Live. Monica Setta, ospite nel salotto di Barbara D'Urso, racconta che Al Bano ha smentito di aver attribuito all'ex compagna la colpa del suo infarto: «Non sono così pazzo da parlare così della mamma dei miei figli», avrebbe detto il cantante alla giornalista. È giallo, dunque, sull'intervista rilasciata a DiPiù.esprime la sua stima nei confronti del direttore della rivistaipotizzando che una frase di Al Bano possa essere stata interpretata male o che lui stesso possa aver decontestualizzato le sue parole. In quel momento, però, Mayer fa sapere che il cantante aveva riletto l'intervista prima di dare l'ok.«lo penso – riporta DiPiù - che il carattere di Loredana e il mio carattere siano incompatibili. Non solo: io penso che questa incompatibilità di carattere possa essere stata anche la causa del mio infarto».