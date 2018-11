Al Bano bacchetta la Isoardi e gela Loredana: «Caratteri incompatibili»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Bano torna a far parlare di sé, della sua famiglia e dei suoi amori. Ma da "vittima" ormai inossidabile del gossip nostrano bacchetta la conduttrice de La Prova del Cuoco per aver diffuso momenti di intimità con chi oggi ha un ruolo nel governo.Ospite alla trasmissione #cartabianca su Rai 3 il cantante ha infatit parlato del discusso addio di Elisa Isoardi a Matteo Salvini con una foto privata pubblicata su Instagram. L'artista di Cellino San Marco ha risposto in modo diplomatico alla domanda di Bianca Berlinguer sulle modalità dell’annuncio, ma non manca di bacchettare la presentatrice de La Prova del Cuoco per la scelta di sbandierare un momento intimo: «Conoscendo il ruolo di Matteo Salvini era una cosa che poteva restare nel privato».Al Bano, che ha dato buca a Barbara D’Urso qualche settimana fa per un malore, prima smentito e poi confermato ma che non gli ha impedito di volare in Cina per esibirsi, è tornato ancora una volta a parlare del suo rapporto con Romina Power e Loredana Lecciso. Bianca Berlinguer gli ha ricordato che lui e Romina si sono conosciuti nel 1967 e hanno formato una coppia amatissima dal pubblico, tanto che in molti vorrebbero rivederli insieme, ma lui non desiste: «È stata una grande e bella storia. Lavoriamo insieme. Sul palcoscenico abbiamo un'unione eccezionale. Finalmente siamo passati da una fase di guerra incredibile e spaventosa a una di pacificazione e rispetto. Cosa vogliamo di più?».Al Bano ha mantenuto un buon rapporto anche con Loredana Lecciso, con cui ha avuto due figli: «Anche con lei c'è un bel rapporto, di grande rispetto. Dobbiamo dare sempre un bell'esempio ai più piccoli. Dobbiamo fare in modo che le colpe dei grandi non ricadano mai su di loro che crescono. In questo siamo stati molto bravi. Siamo incompatibili come carattere ma come genitori siamo perfetti».