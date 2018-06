© RIPRODUZIONE RISERVATA

, la e x gieffina spagnol a che aveva già fatto discutere nella Casa del Grande Fratello 15, fa discutere anche fuori. La colpa è di un video, pubblicato su Facebook, in cui imita Anita Ekberg e si tuffa per fare un bagno nella Fontana di Trevi. Il video è di ieri, venerdì 1° giugno: la spagnola, in abiti estivi e per il caldo estivo della Capitale, pensa bene di fare un bel bagno.LEGGI ANCHELEGGI ANCHE«Aida lotta per il sogno che merita, sono nella Fontana di Trevi e adoro la mia vita - dice rivolgendosi a chi la filma - Mi fa impazzire questo momento». Ma come racconta Gossipblog, a fermare il suo momento di gloria sono stati i vigili, che l’hanno fermata: la risposta di Aida è il più classico dei Lei non sa chi sono io. «Ma tu sai chi sono? Lavoro nella tv - avrebbe detto - Questo non è giusto, non è gentile». «Ma è normale che ti fai il bagno?», le chiede il vigile. «Ma tu sai che caldo fa?», la risposta. E poi la multa: 450 euro.