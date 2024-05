Rifiuti pericolosi nell'officina, scatta il sequestro

Olio motore e rifiuti di lavorazione, catalogati anche come pericolosi, erano trattati e smaltiti in maniera irregolare. Per questo un’officina di Taranto è stata sequestrata nei giorni scorsi dopo l’ispezione effettuata dalla squadra di Polizia Giudiziaria della Polstrada, agli ordini dell’ispettore Leonardo Maiorini. L’altro giorno gli investigatori hanno bussato alla porta di una officina, situato nel centro abitato del capoluogo, nella quale si effettuava la riparazione di auto, ma anche l’attività di gommista. Il locale commerciale è stato ispezionato da cima a fondo e nel corso del controllo sono emerse diverse anomalie, in particolare riguardo alla gestione dei rifiuti prodotti nella lavorazione.