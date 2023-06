La Costa Pacifica a Taranto: le foto

È arrivata questa mattina per la prima volta nel porto di Taranto la nave Costa Pacifica, appartenente alla flotta della compagnia italiana Costa Crociere, parte del gruppo Carnival. Salutata dai giochi d'acqua dei rimorchiatori, la nave ha ormeggiato al molo San Cataldo. I passeggeri sbarcanti sono più di 2400 e circa 1.500 in imbarco. La giornata di oggi dà il via alla partnership tra la città di Taranto e la compagnia di navigazione, che ha in programma 19 approdi nello scalo ionico, ogni sabato, da oggi fino al 7 ottobre.