Lecce-Roma 1-1 Fotogallery

LECCE-ROMA 1-1

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo (24’ st Pezzella); Blin, Hjulmand, Gonzalez (22’ st Askildsen); Strefezza (24’ st Banda), Colombo (22’ st Voelkerling), Di Francesco (42’ st Oudin). In panchina: Bleve, Cassandro, Tuia, Ceccaroni, Romagnoli, Helgason, Ceesay. Allenatore: Marco Baroni.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic (38’ st Wijnaldum), El Shaarawy; Pellegrini (42’ st Solbakken), Dybala; Abraham (38’ st Belotti). In panchina: Boer, Svilar, Llorente, Celik, Camara, Kumbulla, Bove, Volpato, Tahirovic. Allenatore: José Mourinho.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Marcatori: nel pt 7’ Ibanez aut. (L); 17’ Dybala (R) su rigore.

Note: spettatori 25.200 di cui 5.252 paganti e 19.948 abbonati per un incasso di 471.665,94 euro. Ammoniti: pt 17’ Strefezza (L); 33’ Ibanez (L); st 7’ Colombo (L); 17’ Gonzalez (L); 46’ Hjulmand (L). Recupero: pt 3’; st 5’. Prima del fischio d’inizio osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del terremoto in Turchia e Siria.