Fiorentina-Lecce 1-0, risultato finale: giallorossi spenti, quarta sconfitta consecutiva

Arriva la quarta sconfitta consecutiva per il Lecce al Franchi di Firenze. Contro una Fiorentina sicuramente in forma (settima vittoria consecutiva per i gigliati tra campionato ed Europa) gli undici di Baroni non riescono a portare a casa punti. Decide un autogol di Gallo al 27esimo: cross di Saponara, incomprensione tra il difensore e Falcone con il primo che, per anticipare Gonzalez, infila nella propria porta.