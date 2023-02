Baschirotto virale sui social: i meme e le foto più belle. E c'è chi si maschera per Carnevale

Virale su TikTok, idolo dei tifosi del Lecce, adesso Federico Baschirotto diventa anche una maschera di Carnevale. L'idea è di Salvatore, un bimbo di Lecce, figlio di un imprenditore, tifosissimo dei colori giallorossi. Il bambino è stato a vedere una partita al Via del Mare, poi la richiesta al padre: "Comprami la maglietta di Baschirotto". Detto, fatto. E la voglia di "imitare" Baschi ha fatto sì che al genitore arrivasse un'altra richiesta: i muscoli, per fare la stessa esultanza. Anche questo desiderio è stato esaudito. E adesso Salvatore posa con la maglietta di Baschirotto e fa la stessa esultanza, con i muscoli (finti) ben in vista.