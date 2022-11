Cristiano Ronaldo in una squadra pugliese? Social scatenati: le foto

Tutti lo vogliono, per ora nessuno lo prende. Se ne parlerà dopo i Mondiali, ma il futuro di Cristiano Ronaldo è già oggetto semi-serio di discussione sui social. E non c'è tifoseria che non abbia visto spuntare un fotomontaggio di Cr7 con la maglietta della propria squadra. Qualcuno si è anche spinto oltre, dando addirittura l'annuncio. È il caso della Fidelis Andria e del Potenza, entrambi club del girone C di Serie C. Ma non mancano le grafiche in giro sui social. In una si vede Cristiano Ronaldo con la casacca del Lecce. Sarebbe utile per la salvezza? Ma certo. Resta, però, un sogno. E anche a Taranto hanno voglia di sognare, tanto che spunta la foto di Cr7 con la casacca rossoblù. Magari così sarebbero davvero pochi i 16.000 posti del nuovo Iacovone.

Tutti lo vogliono, qualcuno addirittura lo annuncia, lui intanto diventa il primo calciatore a segnare in cinque edizioni dei Mondiali, fa volare il Portogallo e pensa a poco altro. Andria, Lecce, Taranto e Potenza possono attendere.