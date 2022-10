Brindisi-Brescia, gran tifo al PalaPentassuglia

Nonostante qualche vuoto domenica sera, in occasione di Brindisi-Brescia, gara valida per la quarta giornata del campionato di basket di serie A, il "PalaPentassuglia" è tornato ad offrire un bel colpo d’occhio. Ma, quasi non fa più notizia. Ancora volta è andata in scena l’ennesima festa all’interno dell’impianto di contrada Masseriola, come è sempre successo e come sempre succede. La squadra biancazzurra ha potuto contare sulla spinta da parte dei suoi tifosi, pronti a spingerla dalle tribune per una partita per nulla semplice, contro una delle migliori formazioni del campionato. Dall’inizio alla fine i sostenitori della New Basket Brindisi hanno provato a dare quel qualcosa in più ai ragazzi di coach Frank Vitucci per farli tornare alla vittoria dopo l’incredibile ko di sette giorni prima al Forum di Assago contro Milano. L'ambiente ha cercato di trasmettere lo smisurato entusiasmo cercando di dare una spinta in più alla squadra. Tra la Happy Casa Brindisi e il suo popolo si è finalmente ricreata quella chimica che in passato è stato un fattore chiave, una montagna difficile da scalare per gli avversari. Lo si sapeva alla vigilia, il campo lo ha dimostrato in pieno. Il pubblico non gioca, ma aiuta. E’ stata benzina per Bowman e compagni nell’arco di 40 minuti giocati in un continuo sali e scendi d’emozioni, l'ambiente ha cercato di trasmettere lo smisurato entusiasmo cercando di dare una spinta in più alla squadra. La “banda Vitucci” dovrà adesso avvertire forte la presenza del suo pubblico per raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati.