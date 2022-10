Sei gol, vittoria in uno scontro diretto e primo posto in classifica. È un Bari senza limiti quello che annienta al San Nicola il Brescia (6-2) e si prende il primato in classifica, a pari punti con le rondinelle e con la Reggina, che ha perso a Modena contro la squadra di Tesser.

Fotoservizio di Domenico Bari