Bari-Benevento 0-0 / Fotogallery (Domenico Bari)

Le formazioni ufficiali:

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Bellomo; Antenucci, Cheddira. All. Mignani. In panchina: Frattali, Esposito, Botta, Morachioli, Zuzek, Scheidler, Ceter, Ricci, Molina, Folorunsho, Dorval, Mallamo.

Benevento (3-4-3): Paleari; Letizia, Veseli, Tosca; Improta, Viviani, Acampora, Foulon; Carfora, Pettinari, Tello. All. Stellone. In panchina: Manfredini, Lucatelli, Kubica, Karic, Farias, Jureskin, Glik, La Gumina, Simi, Schiattarella, Ciano, Koutsoupias.

Arbitro: Piccinni