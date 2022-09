Bernardini de Pace, chi è l'avvocato di Totti: i divorzi eccellenti

Annamaria Bernardini de Pace adesso segue Francesco Totti nella separazione di Ilary Blasi. E qualcuno già vede le ultime dichiarazioni del Pupone come un chiaro segnale: spietato, tackle. Mica da numero 10, perché la Bernardini de Pace è una abituata a giocare da numero 8. Da mastino di centrocampo. E intanto, lei, è stata dal parucchiere di fiducia, Vito Satalino, a Monopoli. Ci va tre o quattro volte all'anno ma per lei è "il migliore". Un taglio corto, con una piccola anticipazione: serve per una copertina. Una quindicina di anni fa raccontava di aver sempre fatto le vacanze in Puglia, dopo uno "sbandamento" per Porto Cervo, durato poco (anche per via del fastidio degli acqua scooter). Ha una villa in Sardegna, ma la vacanza si fa in Puglia, dove è stata a più riprese anche con Raoul Bova, l'ex «genero degenerato», per dirla con le parole sue. Un taglio nuovo, un po' di relax, la famiglia e poi la separazione tra Totti e Ilary Blasi. È partita dalla Puglia la signora del "divorzio all'italiana".