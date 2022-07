Volo di 30 metri in auto: in ospedale due sorelle

Brutto incidente per due sorelle di Salice Salentino, di 21 e 24 anni, che ieri notte, precisamente attorno alle 4, percorrevano la strada provinciale 14, che collega il comune del Nord Salento a Novoli. Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, sembra che l'auto, una Fiat Punto, sia uscita fuori carreggiata in un tratto di rettilineo. Tagliando dapprima la corsia opposta per poi cappottarsi su un lato, dopo un volo di trenta metri.