Tromba d'aria nel Capo di Leuca: alberi caduti, segnali divelti

La tromba d’aria che ha interessato il Capo di Leuca ed ha coinvolto la zona di Castiglione d’Otranto (Andrano) ha provocato danni. Segnaletica divelta, alberi sradicati e tettoie volate via per l’intensità del fenomeno. Anche nella comunità di Montesano Salentino si sono registrate conseguenze rilevanti con lampioni spezzati, alberi scaraventati e automobili danneggiate. Il sindaco Giuseppe Maglie è sceso subito in paese per visionare i danni arrecati dalla tromba d’aria. Non è chiaro se sia stata la stessa a spostarsi o se, contestualmente, se ne sono generate due.