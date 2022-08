Prima trasferta nella massima competizione italiana per i giallorossi di mister Baroni. Il Lecce è sceso sul prato del “Mapei Stadium” di Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo di capitan Berardi, in occasione della seconda giornata del campionato di serie A. Non positivo il verdetto per il Lecce che, pur giocando bene, ha perso per 1-0.