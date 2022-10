Rifiuti nelle campagne di Gallipoli, canali di scolo intasati: le foto

Quintali di plastica che con le prossime forti piogge potrebbe finire dritta in mare attraversando i canali di scolo. Con il rischio di una vera e propria bomba ambientale lungo la costa di Gallipoli. Migliaia di bottiglie, di ogni forma e formato, e contenitori di materiale plastico, riversati per strada insieme ad una quantità abnorme di rifiuti di ogni genere: per quasi due chilometri si incontrano materiale edile e vecchi elettrodomestici, divani, cuscini, materassi, sanitari e decine e decine di sacchi colmi di materiale di risulta, rifiuti domestici e aziendali. È la sorpresa, sgradita, che riserva una delle deviazioni della statale 101 a causa dell’ennesimo cantiere. La direzione di percorrenza è quella Gallipoli-Lecce: dopo qualche centinaia di metri dall’imbocco dell’arteria principale che collega la cittadina jonica al capoluogo, all’altezza della strada di servizio che conduce verso la zona industriale di Sannicola.