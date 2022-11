Paura in centro a Lecce: albero distrugge parabrezza di un camion

Il parabrezza distrutto dal ramo di un albero. Tanta paura, ma nessun ferito, almeno secondo una prima ricostruzione. È successo nella mattinata di oggi a Lecce, in viale Cavallotti, in pieno centro, a due passi da Piazza Sant'Oronzo e da Piazza Mazzini. Per motivi ancora da accertare, il ramo di uno degli alberi presenti ha sfondato il parabrezza di un autocarro, che transitava da lì. Sul posto i vigili del fuoco per i rilievi e traffico bloccato.