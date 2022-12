Lecce, si ribalta con l'auto nel traffico: distrutte le vetture in sosta

Forse la distrazione oppure la velocità elevata. Qualsiasi sia stata la ragione, l'incidente avvenuto intorno alle 13.15 di oggi, 24 dicembre, in via Simini - una traversa di viale Leopardi - a Lecce avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Un uomo a bordo di un'auto con targa svizzera, infatti, ha perso il controllo del veicolo finendo ribaltato al centro della carreggiata.

Nell'incidente, la vettura ha impattato con violenza sulle auto in sosta lungo i lati della strada, provocando ingenti danni. Codice rosso per dinamica, il sinistro non ha fortunamente causato feriti gravi. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Municipale - che hanno provveduto anche a gestire la viabilità andata in tilt proprio all'ora di punta - e una ambulanza del 118, che ha soccorso il conducente del veicolo riverso su un fianco.