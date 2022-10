Auto storiche, Aci presenta a Lecce le "Ruote nella storia"

“Ruote nella storia” oggi per la prima volta a Lecce. L’evento, organizzato da Automobile Club Lecce (Aci) con il patrocinio del Comune, richiamerà in piazza Sant’Oronzo una selezione di auto protagoniste della storia e basterà voltare lo sguardo per fare un salto nel tempo a bordo dell’auto preferita. Dalla Balilla del 1932 alla Lancia Aurelia B 24 convertibile America del film “Il Sorpasso” di Dino Risi; la Jaguar E Type Roadster di Diabolik e la Mercedes SL con cui Richard Gere, in American Gigolò, ha conquistato il mondo. E ancora l’Alfa Romeo Spider di Dustin Hoffman nel film “Il Laureato”. Poi le mitiche "popolari2 come la Fiat ‘500 e la Bianchina panoramica. Ma anche la Lancia Delta Integrale vincitrice di tanti Campionati del Mondo Rally. Fino alla più conosciuta “macchina del tempo” a quattro ruote che esista, la Delorean dmc-12 di “Ritorno al Futuro”.

Tra i partecipanti alla manifestazione, il presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani e il direttore Aci Storico Vincenzo Leanza.