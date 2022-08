Sangue sulle strade del Salento: scontro tra due auto, un morto

Ancora sangue sulle strade del Salento. Un morto e tre feriti è il bilancio del grave incidente stradale con due auto coinvolte, verificatosi poco dopo le 20.30 sulla tangenziale di Lecce, all’altezza dell’uscita per Frigole. Sul posto due ambulanze e le forze dell’ordine per i rilievi e per fare chiarezza sulla dinamica dell'accaduto, che al momento resta ignota. Nella stessa zona (uscita 3, piuttosto che 4) ci fu un incidente mortale qualche settimana fa, con l'impatto con il guardrail.

Foto di Ivan Tortorella