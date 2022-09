Gli ulivi colpiti dalla Xylella si trasformano in sculture: l'idea dell'ex manager

Gli ulivi secolari sconfitti dalla Xylella diventano monumenti di pregio. Nasce il Parco delle sculture voluto e sostenuto da Sandro Appetiti e dalla moglie inglese Angela Ferguson. Appetiti, ora in pensione, è stato un manager affermato in diverse istituzioni, nazionali e internazionali. Ha lavorato sotto la guida di personalità come Carlo Azeglio Ciampi, Tommaso Padoa-Schioppa e Mario Draghi che lo volle come dirigente centrale in Banca d'Italia. Lei, Angela, lo ha accompagnato per quasi 18 anni in giro per il mondo lavorando anche lei in istituzioni internazionali prima di occuparsi dei figli, nati e cresciuti per i primi 12 anni in Giappone. La coppia, ha viaggiato a lungo da Washington a Parigi prima di fermarsi e innamorarsi del Salento.