Chiesetta trasformata in una discarica: una coppia lo scopre e la ripulisce

Vandalizzata la chiesetta che si trova in contrada "Camastra", tra Montegrappa e Sannicola, nel Salento, e che viene anche chiamata la cappella "te lu Lionzu e la Lucia Sacrapanza", in ricordo dei coniugi di Tuglie che la fecero edificare nel lontano 1955. La piccola cappella è stata trasformata in una discarica abusiva: la tugliese che lo ha scoperto, l'ha anche ripulita.