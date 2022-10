Un uomo è stato ucciso con alcuni colpi d'arma da fuoco in un agguato avvenuto per strada, in via Salvo D'Acquisto, a Orta Nova (Foggia). Si tratta di Gerardo Lorenzo Tammaro, il padre di Mirko Tammaro il 26enne reo confesso dell’omicidio di Andrea Gaeta, figlio del noto boss Francesco Gaeta.