Negramaro, a casa un ritorno magico: il concerto al Politeama

«La meraviglia di essere a casa, in un posto magico e unico come il Politeama Greco di Lecce. Due lune pienissime di voi». Il saluto postato sui social da Giuliano Sangiorgi quando mancano poche ore al concerto tradisce tutta l'emozione di ritrovare il pubblico in un'atmosfera intima come quella dei teatri, dove sembra quasi di potersi guardare negli occhi.