Negramaro, le prove a Lecce prima del tour: le foto

«Quando sono qui e vedo la finestra di fronte della mia aula frequentata al Liceo Classico Palmieri, quella da cui guardavo il mondo e sognavo scrutando il cielo, penso che se allora avessi avuto i Negramaro, o altri come loro, a indicarmi una strada, sarebbe stato tutto diverso e di certo bellissimo. Non la strada del successo, come si dice, ma la strada per provare a trovare quello che vogliamo essere. Chissà che oggi non lo facciano anche i ragazzi del liceo, come lo facevo io un tempo». Giuliano Sangiorgi è carico di energia ma anche emozionato in una pausa delle prove dei Negramaro all'ex Liceo Musicale "Tito Schipa" di Lecce, le cui "chiavi" sono state consegnate dalla Provincia (in accordo con Comune e Camera di Commercio) alla band salentina con l'obiettivo di riaccendere uno dei luoghi simbolo dell'anima artistica della città. E far così rivivere il foyer e la sala prove dello storico edificio, nato grazie alle sollecitazioni e alle donazioni di Tito Schipa. Inaugurato come Liceo Musicale il 23 luglio 1937 e intitolato al grande tenore leccese, divenne Conservatorio nel 1970. Da due anni è stato finalmente restituito alla città dopo lunghi lavori di ristrutturazione.

In attesa di una definitiva destinazione, sono intanto i Negramaro ad averlo in una "gestione tecnica" anche come sala prove, con l'obiettivo di valorizzare il Salento e farne un centro musicale a tutto tondo. «Sono felicissimo che il "Tito Schipa" sia tornato a vivere, e mi piacerebbe tenere degli incontri con i ragazzi in sala, mentre proviamo e quindi anche con i tecnici, per aiutare a comprendere cosa vuol dire fare di questa passione un lavoro», prosegue Giuliano. Canta sulle terrazze, mentre il resto della band suona nella grande sala: si tratta dell'ultimo fine settimana di prove prima dell'inizio del nuovo tour negli stadi, che partirà sabato 15 giugno dal "Diego Armando Maradona" di Napoli, per toccare poi altri stadi: quelli di Udine, San Siro a Milano, Messina e infine la grande chiusura del 6 luglio al San Nicola di Bari. Ancora una volta in Puglia, dopo "campo volo" dello scorso agosto a Galatina. «Siamo stati quattro volte a San Siro, ed è sempre emozionante. Ma l'emozione più importante sarà a Bari e soprattutto a Napoli perché è il simbolo della grande cultura del Sud».