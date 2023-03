Nel porto di Brindisi un cimitero di ancore antiche: saranno recuperate ed esposte

Complice la bassa marea, nei giorni scorsi nel porto interno di Brindisi è riemerso un cimitero di ancore, abbandonate sui fondali del Seno di Ponente, nei pressi del lungomare Amerigo Vespucci. Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale e Capitaneria di porto stanno organizzando, in collaborazione con la Soprintendenza, il loro recupero per valutare in futuro la loro possibile esposizione al pubblico.