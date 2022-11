Al via il cantiere dello Shuttle per l'aeroporto di Brindisi: ieri la posa della prima pietra

Facilitare il collegamento tra la rete ferroviaria e l'aeroporto “Papola-Casale” di Brindisi è uno degli obiettivi del progetto Shuttle, i cui lavori preliminari sono cominciati già nei giorni scorsi. Il cantiere vero e proprio, tuttavia, ha visto ieri la cerimonia della posa della prima pietra. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Puglia per 37 milioni di euro. Si tratterà di un sevizio veloce, con autobus a metano su gomma, che effettuerà poche fermate, permettendo a chi transita nelle stazioni di Brindisi, Lecce e Taranto, l'arrivo in aeroporto in tempi ridotti.