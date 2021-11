Brindisi, con un palo nel carrello. Clochard travolto: è grave

Ha dell'incredibile il grave incidente che ieri mattina, intorno alle 9.30, ha coinvolto nelle vicinanze del centro commerciale Le Colonne a Brindisi un 70enne (che per strada spingeva un carrello della spesa con sopra un palo di ferro lungo 6 metri), investito da una Ford Fiesta, condotta da un 52enne. L'anziano è finito in ospedale (operato e ricoverato in Rianimazione).

L'incidente al centro commerciale

Ferito anche il conducente della vettura, sottoposto a 15 punti di sutura e finendo a sua volta in osservazione presso l'ospedale Perrino. Per cause in via d'accertamento, l'auto ha colpito con il parabrezza una parte del palo che sporgeva dal carrello che, dopo aver divelto e distrutto il cristallo, si è conficcato all'interno dell'abitacolo in una zona - quella del lato passeggero - dove non c'era nessuno, per fortuna.

Il violento scontro, generando un contraccolpo, ha infine spinto il palo contro il 70enne che (perdendo l'equilibrio) è andato a sbattere contro un guard rail, rimanendo schiacciato. Nello stesso tempo, il 52enne perdeva invece il controllo dell'auto, finendo la corsa contro il muro perimetrale di un'abitazione.

L'impatto, violento, ha distrutto la ruota sinistra del veicolo e gran parte della carrozzeria anteriore e laterale. Immediatamente, sono stati alcuni automobilisti che percorrevano la complanare della Statale 7 per Mesagne a chiedere l'intervento dei soccorritori del 118 dopo aver intuito la gravità dell'incidente.

Il 70enne sottoposto ad operazione



Il 70enne C.T. (che vive in città senza fissa dimora) è stato infine ricoverato in Rianimazione dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. L'automobilista brindisino 52enne C.E. è invece finito in osservazione in seguito all'applicazione di 15 punti di sutura. Sul posto sono inoltre intervenuti gli agenti della polizia locale per gli accertamenti del caso. Il carrello della spesa, il palo in ferro (simile a quelli utilizzati per l'illuminazione stradale) e la Ford Fiesta sono finiti sotto sequestro e rimossi da un carro attrezzi. Cosa ci faceva un palo lungo 6 metri a bordo di un carrello della spesa spinto da un uomo non certo giovanissimo su una complanare? Un vero mistero, ma è quello che ora cercheranno di scoprire gli agenti di polizia. Anche perché all'interno non c'era null'altro, nonostante la vicinanza con il centro commerciale Le Colonne. Un trasporto davvero eccezionale quello messo in atto dal 70enne (diretto chissà dove) su un tratto stradale molto trafficato.

Ieri mattina, quel trasporto è filato liscio fino alle 9.30, poi l'impatto improvviso con una Ford Fiesta che (per cause da accertare) ha centrato in pieno quel palo lungo 6 metri, finito come un fulmine nel parabrezza: distrutto e divelto in una zona, quella dove siede il passeggero, fortunatamente vuoto. Dopo, quello che è successo in quegli attimi è diventato spaventoso per le due persone rimaste coinvolte nell'incidente: lo stesso palo ha dapprima colpito il 70enne, fino a schiacciarlo contro un guard rail (conseguenza delle gravi ferite e del relativo e immediato intervento chirurgico), mentre il 52enne cercava invano di fermare un'auto che ha proseguito la corsa verso la campagna circostante, finendo contro un muro. Poi la corsa delle ambulanze verso l'ospedale, distante solo qualche chilometro.

