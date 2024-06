Omicidio in un casolare a Bari: ucciso un 38enne. Foto

Un uomo indiano di 38 anni è stato ucciso con un colpo di pistola ieri notte a Bari, in via Vaccarella. L’uomo è stato ritrovato senza vita in un casolare abbandonato a Ceglie del Campo, sul posto la polizia.

Forse un litigio

La vittima sarebbe stata raggiunta da un proiettile in pieno petto, si ipotizza al culmine di un litigio. Gli inquirenti sospettano che a sparare sia stato un ragazzino. Secondo una prima ricostruzione in tre, giovani italiani, sarebbero entrati nel casolare: la lite e poi gli spari. Questo è quanto, per ora, è nelle mani degli inquirenti, anche grazie ad alcuni testimoni oculari.

I tre che hanno fatto irruzione potrebbero essere legati al mondo dello spaccio ma potrebbe essere stata uccisa la persona sbagliata. La vittima non risulta fosse attivo in alcuna attività illecita.

Le indagini dovranno accertare non solo la presenza di sistemi di videosorveglianza nella zona ma anche definire il movente del delitto.