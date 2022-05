Welcome to the Jungle, Sos dal quartiere Santa Rosa di Lecce

Foresta urbana, suo malgrado: è il quartiere Santa Rosa di Lecce, dove la crescita incontrollata degli alberi mette in difficoltà i residenti tra erbacce in ogni aiuola e platani sovraccarichi di rami, che in alcuni casi invadono i balconi fino al terzo piano e costringono chi abita nei palazzi a tenere le luci costantemente accese, anche in un periodo in cui il risparmio energetico per le tasche e per l'ambiente sarebbe opportuno e auspicabile.



La segnalazione dello stato di degrado in cui versa il quartiere arriva dall'associazione Rione Santa Rosa Aps, a cui residenti e commercianti si sono rivolti per chiedere un intervento per potare o almeno sfoltire i rami invadenti. Qualcuno si è già armato di forbici ed ha fatto da sé, qualcun altro ha incaricato una ditta privata, ma nella maggior parte dei casi il problema estetico oltre che di sicurezza resta. Tra l'altro, a preoccupare i residenti c'è anche un episodio di cronaca che risale ad appena qualche settimana fa, quando un grosso ramo di un platano in piazzetta Verdi si è staccato dall'albero, andando a cadere su un'auto parcheggiata, e solo per un caso fortuito i danni si sono limitati alle cose.