Venti giorni intensi di prove al Cromie per preparare nei minimi dettagli lo show che andrà in scena negli stadi: Vasco Rossi ha da poco lasciato la sua seconda casa - quella di Castellaneta - dopo tre intense settimane trascorse tra lunghe passeggiate e altrettanto lunghe sessioni con la sua band a cui, negli ultimi giorni, hanno potuto assistere anche i fan del fan club ufficiale. Prossima tappa Trento, per le prove generali che si terranno il 19 maggio.