Vaccini ai bambini, la fila interminabile nell'open day pediatrico organizzato dall'Asl a Lecce

Fila interminabile, tutt'intorno all'isolato. Enorme affluenza, oggi a Lecce, per uno dei due open day per la vaccinazione anti-Covid (prima dose) dei bambini e delle bambine di età compresa tra i 5 e gli 11 anni organizzati dall'Asl. Nel capoluogo appuntamento nel Museo Sigismondo Castromediano (Viale Gallipoli) dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. A Tricase nella struttura Ex Acait (Via L. Da Vinci) dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.