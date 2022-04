"Quella sera avevo bevuto molto e avevo assunto della cocaina, non ero in me". Lo scrive in una lettera di scuse, depositata oggi dinanzi alla Corte d'Assise di Lecce,Mecaj Paulin, uno dei due imputati per l'omicidio di Giovanni Caramuscio, 69enne di Monteroni ucciso la sera del 16 luglio 2021 con due colpi di pistola dopo un tentativo di rapina davanti a uno sportello bancomat di Lequile.