Statale 274, ponte danneggiato: sarà demolito

Disagi al traffico e paura, questa mattina, sulla strada statale 274 che conduce da Gallipoli a Leuca, all'altezza dello svincolo per Presicce-Acquarica e Lido Marini. Un mezzo pesante ha colpito il cavalcavia, danneggiandolo gravemente nella parte sottostante. Il ponte dovrà essere demolito e ricostruito.

Entro poche ore il personale dell'Anas provvederà ad istituire un senso unico alternato sul ponte, in modo da limitare le sollecitazioni ad un solo lato, quello non danneggiato, e permettere così ugualmente ai mezzi di entrare e di uscire dall'abitato di Presicce. Il senso unico alternato dovrebbe durare per circa due settimane. Dopo l'estate il ponte dovrà essere abbattuto e ricostruito.