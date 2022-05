“Sporchiamoci le mani”: torna l'iniziativa di Quotidiano e Legambiente

Partita questa mattina la prima tappa di “Sporchiamoci le mani” in località “La Cabina” nelle marine di Salve tra Pescoluse e Torre Pali.

Parte la campagna di sensibilizzazione di Quotidiano e Legambiente in difesa del territorio che invita i cittadini a sporcarsi le mani in prima persona, per avere un paesaggio libero dai rifiuti e sgombro da discariche a cielo aperto. Ognuno deve fare la sua parte per cercare di ripulire il territorio, ma anche per sensibilizzare grandi e piccoli per un ambiente e un paesaggio più belli e più puliti.