Tre incidenti, di cui due quasi nella stessa curva nei pressi della ex Filanto a San Gregorio, si sono verificati nel corso delle gare del "Rally Città di Casarano". In un caso, l'auto di uno dei concorrenti ha sfondato un muretto a secco in curva ed è finita fuori strada. Immediatamente soccorsi, autista e navigatore non hanno riportato alcuna ferita. Nessun ferito anche negli altri due incidenti.