Ancora una volta la Puglia viene scelta come location per celebrare i matrimoni dei Vip. Complici la qualità del cibo, la tradizione delle antiche masserie e gli scorci suggestivi che si incontrano tra Valle d’Itria e Salento, la Puglia continua ad essere attrattiva per matrimoni internazionali, di lusso e di star dello spettacolo e dello sport.