Salento, strada bloccata al rientro dal mare, la video-denuncia di Ippoliti. Le foto

È accaduto anche quest'anno, e con anticipo rispetto alle punte massime dei flussi turistici attesi dal 3 al 19 agosto. Siamo sulla provinciale del mare, in Salento, la strada dei lidi che conduce da Porto Cesareo a Torre Lapillo. A commentare, riprendendo con il suo cellulare, il lungo serpentone di auto che si snoda su quella trafficata arteria è Gianni Ippoliti, il noto showman della Rai. E' lui ha raccontare che da anni, nonostante siano intervenuti ben tre Prefetti di Lecce, anche a seguito della tragica morte di una giovane turista, investita da un'auto su quella strada, poi per larghi tratti messa in sicurezza con dei marciapiedi, la situazione traffico purtroppo non migliora.