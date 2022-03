Salento, occhiali green di legno d'olivo e fico d'india finiscono al museo

L’occhiale “Porto Badisco”, realizzato nel Salento con pale di fico d’india disidratata e legno d’ulivo, verrà esposto nel museo interamente dedicato all’occhialeria a Piave di Cadore, in provincia di Belluno. “Sarà il primo e unico occhiale realizzato con questo tipo di materie prime” afferma l’ideatore Cristiano Ferilli che, nel 2019 lanciò per la prima volta una linea di occhiali leggeri e resistenti ispirati ai luoghi più belli e caratteristici del Basso Salento come San Gregorio (Patù), Otranto, Porto Miggiano e altri luoghi simbolo della Puglia salentina.