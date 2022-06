Incendio a Torre Lapillo in provincia di Lecce. Brucia una palazzina a due piani in via della Resistenza. Le cause del rogo sarebbero dovute a un caricabatterie andato in autocombustione. Fortunatamente, non ci sono feriti. Sul luogo per i rilievi del caso e per spegnere le fiamme i carabinieri e i vigili del fuoco.