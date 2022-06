Salento, cade dall'altezza di 5 metri e muore: altro incidente fatale sul lavoro

Un'altra tragedia per un incidente sul lavoro. A Lecce, in via Parini all'interno del civico 3, è morto un signore di 72 anni (D.M. le sue iniziali): l'uomo è caduto da un terrazzo dall'altezza di circa 5 metri. La vittima è deceduta nel Pronto Soccorso, mezz'ora dopo l'impatto, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita: traumi cranico e toracico e sospetta lesione degli organi interni sono stati fatali.