Salento-aeroporto: il bus non decolla. Pochi collegamenti, è più facile andare a Parigi che a Gallipoli

Da Parigi a Brindisi, in aereo, in 2 ore e 25 minuti. Da Brindisi a Gallipoli, con i mezzi pubblici, occorrono oltre tre ore. Sulla carta Aeroporto del Salento, ma da qui alcune parti del Salento sembrano persino più lontane della Francia. Criticità e difficoltà dell’arrivo al principale snodo turistico del territorio accompagnano Il Nuovo Quotidiano di Puglia nella quinta puntata dell’Odissea Trasporti. Arrivare all’aeroporto di Brindisi da Lecce è piuttosto semplice, ma potrebbe esserlo ancor di più. Fare lo stesso tragitto da Gallipoli, per eccellenza meta di movida e turismo giovanile, è sicuramente più complesso, a tratti quasi impossibile.

