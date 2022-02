La realizzazione di un sogno: la star di Hollywood Ronn Moss mantiene la sua promessa d’amore con la Puglia, diventando ufficialmente residente nella terra che gli ha rapito il cuore nel 2012, anno in cui l’interprete di Ridge Forrester sbarcò qui per girare alcuni indimenticabili episodi di Beautiful per poi ritornarci in occasione della Fasano-Selva del 2018 invitato da Laura De Mola di cui ora è grande amico.