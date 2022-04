Rissa tra ragazzine, video virale sui social

Barletta, una rissa tra ragazzine diventa virale sui social con un video. Fa il giro di Facebook e soprattutto delle chat Whatsapp, una delle due, presumibilmente di età tra i 12 e i 14 anni, aggredisce l'altra con una serie di schiaffi e poi riesce a farla cadere per terra. Schiaffi in viso e sulla testa dell'adolescente, con una ragazza che riprende la scena e un'altra che - sullo sfondo - resta impassibile. La minaccia, accompagnata dagli schiaffi, era quella di non offendere un'amica.