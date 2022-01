Quirinale, Mattarella verso la rielezione: i social inondati di meme

«Finalmente potrò riposarmi» aveva detto a maggio. Poi, nei giorni scorsi, il trasloco in un appartamento dell'Esquilino a Roma. Ma il presidente della Repubblica uscente, Sergio Mattarella non aveva considerato lo stallo nel quale sarebbero finiti i partiti alla ricerca di un nome condiviso che potesse succedergli al Quirinale. E così, i suoi piani sono saltati. E ha deciso di accogliere la richiesta del Parlamento: «Avevo altri piani - ha detto - ma se serve, sono pronto». L'ironia del web non si è fatta attendere: i social sono stati inondati di meme, che vi proponiamo.

