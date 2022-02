Parola d'ordine: prudenza. O quasi. Il primo weekend senza mascherina obbligatoria all'aperto ha regalato anche in Puglia un senso di normalità. Da venerdì 11 febbraio infatti la tanto comune mascherina anti covid non è più obbligatoria all'aperto salvo in casi di assembramento. Mascherine di carnevale in strada a Lecce, Brindisi e Bari.

Covid, primo weekend senza mascherina all'aperto anche in Puglia. E le Ffp2 lasciano il posto alle maschere di carnevale