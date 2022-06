Presicce-Acquarica, secondo incendio in casa dell'imprenditore edile

Un nuovo incendio nell’abitazione dell’imprenditore edile di Presicce-Acquarica, nel Sud Salento, già presa di mira nella notte tra sabato e domenica. Stando a una prima ricostruzione, qualcuno, come già avvenuto qualche giorno fa, attorno all'1.30 si è intrufolato nell’abitazione di via Cesare Battisti tramite il giardino di un appartamento disabitato di via Indipendenza, servendosi di una scala. Una volta all’interno, ha dato fuoco alle stanze, causando danni per migliaia di euro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tricase e Gallipoli insieme ai carabinieri di Presicce e della compagnia di Tricase.