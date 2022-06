Premio Oscar Haggis in tribunale per l'interrogatorio. La difesa in un memoriale: «Voleva fare la Bond Girl, io l'ho rifutata»

Haggis. E' arrivato nell'auto del suo avvocato Michele Laforgia, che lo ha accompagnato all'interno del palazzo di giustizia dove stostiene l'interrogatorio di convalida del fermo. E' entrato a piedi per l'ingresso principale passando per il metal detector. Nessuna dichiarazione da parte della difesa negli istanti prima dell'interrogatorio. A quanto si apprende Haggis avrebbe intenzione di rispondere alle domande del gip e della procura. Haggis è accusato di violenza sessuale e per questo è agli arresti domiciliari da domenica scorsa in un albergo di Ostuni (Brindisi). In Puglia avrebbe dovuto partecipare a un festival cinematografico.